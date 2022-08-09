شاهد: إطلاق نار في مدينة سينسيناتي الأمريكية و إصابة 9 على الأقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أسفر إطلاق نار وقع صباح امس الأحد في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وقال مساعد مدير الشرطة، مايك جون، في مؤتمر صحفي :” إن مطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة في شارع مين بالمدينة ولا يزال هاربا.”

ووقع الحادث في منطقة أوفر ذا راين الشهيرة في سينسيناتي وهي من أكبر مدن أوهايو.