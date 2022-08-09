الاحتلال الغاشم يقتحم قرية برقة شرق رام الله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اقتحم جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب منازل المدنيين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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