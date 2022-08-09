بـ900 مليون ريال .. “قنوات SSC” ناقلا حصريا لـ كأس خادم الحرمين ودوري المحترفين وكأس السوبر  لثلاثة مواسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، بشكل رسمي، حصولها على حقوق بث كأس الملك والدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم، لشكل حصري، بـ900 مليون ريال.

وجاء البيان الصادر عن الرابطة، أنه إشارة إلى البيان الصادر منهما بتاريخ 21 يوليو 2021 بشأن طرح کراسة النقل التلفزيوني بدءا من موسم 2022-2023.

وقالت الرابطة في بيان مشترك، إنه تم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر السعودي لـ3 مواسم مع شبكة “SSC” الرياضية التابعة الشركة الرياضة السعودية بعقد بلغت قيمته 900 مليون ريال.

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وأضاف البيان، أن العقد الجديد يمتاز باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن طريق قنوات “SSC” وباقة الرياضة على شاهد و GOBX. وتعكس الاتفاقية التي تمنح شركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائي والرقمي لبطولة الدوري القيمة المرتفعة للمسابقات السعودية.

وأشار البيان إلى أن قنوات SSC أعدت 5 برامج مختصة بكرة القدم السعودية بالإضافة إلى نشرات إخبارية تعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانا بتقنية SD بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصة GoBX ومنصة شاهد.