شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. الكشف الناقل الحصري للدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، عن الناقل الحصري لكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر السعودي.

تعرف على الناقل الحصري للدوري السعودي 2022/2023

وجاء ذلك وفقًا لبيان نشره الإتحاد السعودي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يأتي كالتالي..

"أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه إشارة إلى البيان الصادر منهما بتاريخ 21 يوليو 2021 بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني بدءا من موسم 2022-2023"

واستكمل: "فقد تم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس السوبر السعودي لـ 3 مواسم مع شبكة "SSC" الرياضية التابعة لشركة الرياضة السـعودية بعقد بلغت قيمته 900 مليون ريال".

واستمر: "ويمتاز العقد الجديد باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن طريق قنوات SSC" وباقة الرياضة على شـاهد وGOBX".

وواصل: "وتعكس الاتفاقية التي تمنح شركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائي والرقمي البطولة الدوري القيمة المرتفعة للمسابقات السعودية".

واختتم: "أعدت قنوات SSC خمسـة برامج مختصة بكرة القدم السـعودية بالإضافة إلى نشرات إخبارية تعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانا بتقنية SD بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على GoBX ومنصة شاهد".

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات

• التردد 12523.

• الإستقطاب أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

دقة الجودة HD.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات

• التردد 12418.

• الإستقطاب أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ 3/4.

• معدل الترميز 27500.

• دقة الجودة HD.

كيفية مشاهدة الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

لن تتمكن جميع الجماهير من مشاهدة مباريات الدوري السعودي من خلال شبكة قنوات SSc، ونرصد لكم عبر موقعنا" السعودية سبورت" في السطور التالية الطريقة البديلة لمشاهدة مواجهات الدوري..

من الممكن للجماهير متابعة مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، عبر منصة “شاهد” على الإنترنت، بتقنيتي SD وHD.

ويمكن للجماهير مشاهدة مباريات الدوري من خلال شاهد ذكرها بتقنية SD لمدة شهر بشكل مجاني من تاريخ الاشتراك.

وللحصول على جودة HD، يجب الحصول على إشتراك في خدمة “شاهد VIP”.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي في النسخة الجديدة 2022/2023 يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة 6:05 دقائق بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.