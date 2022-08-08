شكرا لقرائتكم خبر مهرجان عنب القصيم يدعم 40 أسرة منتجة وحرفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك أكثر من 40 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال في مهرجان العنب المقامة فعالياته حاليا بمركز الصلبية، بمنطقة القصيم.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال عبر أركان مختلفة للحرف والمشغولات اليدوية، وتقدم العديد من المأكولات الشعبية، وأركان خاصة لعصائر العنب الطازج يعمل فيها عدد من الشباب.

يذكر أن المشاركات في المهرجان تجاوزت 50 مزرعة تنتج أكثر من 200 ألف طن سنويا، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.