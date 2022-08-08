حفظ حليب الأم.. الحل المثالي للموظفات المرضعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفظ حليب الأم الطبيعي أحد الحلول المتاحة للأم العاملة لتحافظ على التغذية السليمة لرضيعها، حيث يوصى باتباع الطرق السليمة عند التخزين لتجنب تعرضه للضرر. وفي هذا الإطار وضع مجلس شؤون الأسرة 4 إرشادات عند حفظ حليب الأم منها حفظ الحليب في إناء نظيف. ويجب أن يحفظ من 5 إلى 8 ساعات في الثلاجة ويجب أن يحفظ من 5 إلى 8 ساعات في الثلاجة و للرضاعة الطبيعية فوائد عظيمة لصحة الأم ورضيعها، ومن المهم على أفراد الأسرة دعم الأم وإزالة المفاهيم الخاطئة حول رضاعة الطفل. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية تقلل 800 ألف من الوفيات معظمها من الأطفال، كما تجنب حدوث 20 ألفا من وفيات الأمهات بسبب سرطان الثدي سنويا، كما تحد الرضاعة الطبيعية من الإصابة بسرطان الثدي والمبايض. ويمثل حليب الأم أحد المصادر المهمة للطاقة والعناصر الغذائية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 24 شهرا. حفظ حليب الأم:





من 3 إلى 4 ساعات في حرارة الغرفة



من 5 إلى 8 ساعات في الثلاجة



من 3 إلى 6 أشهر في الفريزر

إرشادات عند حفظ حليب الأم:



حفظ الحليب في إناء نظيف.



تجنب تسخين حليب الأم بالميكرويف.



التخلص من المتبقي من الحليب بعد الرضاعة.



تجنب رج علبة حليب الأم.



نصائح للأم المرضعة العاملة:



إرضاع الطفل قبل مغادرة المنزل وعند العودة مباشرة.



زيادة عدد الرضعات عند تواجد الأم مع الطفل.



إرضاع الطفل ليلا لزيادة إدرار الحليب.



أخذ الطفل إلى حضانة قريبة من العمل لتتمكن من إرضاعه.



فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:



تقلل النزف مباشرة بعد الولادة.



تحد من الإصابة بسرطان الثدي.



تقلل من الإصابة بسرطان المبايض.



تسهم في تقليل الإصابة بهشاشة العظام.



تقلل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء

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