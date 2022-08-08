تسريع أكاديمي لطالبات جامعة الأميرة نورة

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يشار إلى أنه يمكن زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل للاطلاع على الشروط، وكيفية التسجيل، ومواعيد اختبارات المقررات والمراجع التي يمكن للطالبة الدراسة منها والإعداد للاختبار في حال قبولها في الكليات والتخصصات المعنية، وسيتم التواصل مع الطالبات المقبولات في الجامعة من خلال بوابة القبول الموحد والمحققات للشروط عبر رسائل نصية لتمكينهن من التسجيل في البرنامج حال رغبتهن في ذلك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة نظام التسريع الأكاديمي، الذي صمم لطالبات المرحلة الثانوية العامة المقبولات في الجامعة في عام 1444 هـ، والذي يعد من أهم روافد برنامج استقطاب الموهوبات، ويهدف لتسريع المسار التعليمي لطالبات الجامعة، على نحو يتناسب مع قدراتهن وتفوقهن العلمي، وتمكينهن من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر.يشار إلى أنه يمكن زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل للاطلاع على الشروط، وكيفية التسجيل، ومواعيد اختبارات المقررات والمراجع التي يمكن للطالبة الدراسة منها والإعداد للاختبار في حال قبولها في الكليات والتخصصات المعنية، وسيتم التواصل مع الطالبات المقبولات في الجامعة من خلال بوابة القبول الموحد والمحققات للشروط عبر رسائل نصية لتمكينهن من التسجيل في البرنامج حال رغبتهن في ذلك.

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