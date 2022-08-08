منح داخلية وخارجية لغير السعوديين بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران المدة 22 - 16 محرم 1444 هـ موعدا للتسجيل في برامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين من الجنسين، وذلك عبر الرابط المخصص.

وأوضح وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب للمنح الدكتور علي أبو دهام أن شروط القبول في المنح الخارجية تتضمن: ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 17 عاما ولا يزيد عن 25 لدرجة البكالوريوس، وألا يكون الطالب أو الطالبة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، ومصادقة الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

وبين أن شروط المنح الداخلية تشمل إقامة سارية المفعول، وألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة «للذكور» و30 سنة «للإناث»، وعدم مضي أكثر من 5 سنوات على إصدار شهادة الثانوية.