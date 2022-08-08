شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» تتلقى 354 ألف بلاغ.. ونسبة الرضا 89% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى مركز 937 نحو 8,794,473 اتصالا، وذلك خلال النصف الأول لعام 2022م، منها 2,515,502 اتصال للاستشارات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد البلاغات التي تم تصعيدها 354,755 بلاغا، فيما بلغت نسبة تقييم المستفيدين 86.33 %، حيث بلغ متوسط نسبة الرضا بعد إغلاق البلاغات 89.56 %.

وبينت أن مركز الصحة 937 يواصل استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي، وذلك عبر أنظمة متطورة تستهدف الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937، أو عبر منصة تويتر #الصحة_937 لاستقبال كل الاستفسارات والملاحظات والاستشارات الطبية، كما سخر المركز جهوده عبر قنوات عدة مختلفة ما بين استفسارات عامة واستشارات طبية فورية من قبل كفاءات عالية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر (الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الالكتروني، التطبيقات الالكترونية والدردشة الفورية في موقع الوزارة).

وأوضحت الصحة أن المركز أعاد إطلاق خدمة (واتس اب) الصحة 937، الذي يتيح للمستخدمين إدارة كل الخدمات الصحية عبر الدردشة الفورية من خلال الرقم 92005937، مما يسهم في سهولة الحصول على الخدمات الصحية مثل: (شائع حاليا - أقرب مركز صحي - خدمة موعد - خدمات تطبيق صحتي - ذوي الإعاقة - لقاح فيروس كورونا) إضافة إلى حساب SaudiMOH937 في منصة تويتر، كذلك متابعة الاستفسارات والطلبات الواردة عبر البريد الالكتروني 937MOH.GOV.SA على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أرقام النصف الأول من العام

