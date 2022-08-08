محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بسبب المخاوف من تراجع الطلب بالرغم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 94.41 دولار للبرميل.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلا 88.58 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات تزايد وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على نحو أفضل من المتوقع في يوليو، كما أعلنت الصين أمس نمو أسرع من المتوقع في الصادرات بحسب بيانات جمركية.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.