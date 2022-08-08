هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب

محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بسبب المخاوف من تراجع الطلب بالرغم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 94.41 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلا 88.58 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات تزايد وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على نحو أفضل من المتوقع في يوليو، كما أعلنت الصين أمس نمو أسرع من المتوقع في الصادرات بحسب بيانات جمركية.