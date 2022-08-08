“كاوست” و المعهد التقني لخدمات الكهرباء تُوَقُّعَانِ مذكرة تفاهم في مجال تصميم الألواح الشمسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وَقَّعَتْ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” – اليوم – مذكرةَ تفاهم مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء “SESP”، في مجال تصميم وتركيب الألواح الشمسية، وذلك في إطار توحيد الجهود بين “كاوست” والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء؛بهدف تدريب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والمهارات العالية في مجال تصميم وتركيب الألواح الشمسية.

وتغطي المذكرةُ برنَامجَيْن مُحَدَّدَيَن هما برنامج تصميم الطاقة الكهروضوئية، وبرنامج تركيب الطاقة الكهروضوئية،إذْ سيتمكنُ المتدربون بعد انتهاء البرنامجين من المشاركة في اختبارات الشركة السعودية للكهرباء ليصبحوا مُصَمِّمِين ومركبين فنيين معتمدين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأوضحَ نائبُ رئيس كاوست للابتكار الدكتور كيفن كولين أنَّ بناءَ القدرات التقنية والقوى العاملة الماهرة في المملكة هدفٌ أساسي من أهداف “كاوست” للابتكار؛ متطلعاً إلى دعم كلٍّ من المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء ومركز أبحاث الطاقة الشمسية في “كاوست”؛من خلال تصميم أول برنامج اعتماد خارجي لدينا يسد الفجوة في المهارات والبنية التحتية الرئيسية في سوق الطاقة الشمسية السعودي.

من جانبه،أَكَّدَ المديرُ العام للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء الدكتور خالد الصومالي أنَّ المعهدَ استطاعَ تقديمَ خريجين منتجين ذوي كفاءة عالية من خلال استيعابه المتطلباتِ الشاملةَ للإستراتيجية الوطنية للتدريب والتطوير، وإدراكه حاجةَ شركات الطاقة المتجدِّدَة في المملكة إلى فنيين مبتدئين ذوي مهارات عالية.