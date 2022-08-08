احصائيات الدفاع المدني في عمليات الاطفاء والانقاذ خلال شهر يوليو الماضي ..

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر انها باشرت خلال شهر يوليو الماضي 4512 عملية اطفاء و 4555 عملية إنقاذ في جميع مناطق المملكة . ودائما ما تؤكد المديرية العامة بأهمية اتباع تعليمات السلامة خلال موسم الامطار والابتعاد عن مجاري السيول والاودية ، بالاضافة الى توفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية مع اهمية دور الاسرة في التوعية والحد من المخاطر ، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية ، والمحافظة على الأرواح والممتلكات ، بمشيئة الله . أخبار قد تهمك

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