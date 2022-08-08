اخبار الخليج – الوكيل المساعد للصحة العامة: رفد بنك الدم المركزي بـ 500 كيس دم عبر حملة الإمام الحسين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة أن مملكة البحرين تفخر بروح العطاء المتأصلة في أبنائها والمقيمين الذين يساهمون برفد بنك الدم المركزي من خلال حملات التبرع بالدم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، لاسيّما موسم عاشوراء، والذي حققت المملكة بفضلها اكتفاءً ذاتيًا من مخزون بنك الدم.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية مع الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية رئيس اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء للعام 1444 هــ، لحملة الإمام الحسين للتبرع بالدم في النسخة الرابعة والعشرين وبيومها الثاني.

ونقلت الهاجري تحيات سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، معربة عن الشكر والتقدير للقائمين على هذه الحملة وللمتبرعين، ومشددةً على حرص القطاع الصحي لتأمين كل المتطلبات والاحتياجات لإنجاح الموسم بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وقالت الهاجري إنّ الحملة حصدت 500 كيس دم يضاف إلى حصيلة سنوات متواصلة من رفد بنك الدم المركزي بدماء المتطوعين في هذه المناسبة، والتي وصلت بشكل تراكمي إلى أكثر من 15 ألف كيس دم منذ اطلاق الحملة.

وتابعت أنّ مملكة البحرين تفتخر بمثل هذه الحملات التي تُقام سنوياً، وهي مبعث للاعتزاز وتعكس روح العطاء والتضامن الوطني والإنساني، وتعدّ من أهم الروافد الرئيسية لتغطية احتياجات بنك الدم المركزي بما يخدم جميع المرضى في المملكة.

وفي هذا الصدد، رفع الدكتور فاضل النشيط رئيس اللجنة العليا المنظمة لحملة الإمام الحسين للتبرع بالدم، خالص الشكر والتقدير لسعادة وزيرة الصحة، وجميع المسؤولين بالوزارة على تعاونهم المستمر من خلال التنسيق مع بنك الدم المركزي في مبادرة تعكس الحرص على تحقيق الشراكة المجتمعية وتؤكد أهمية هذه الحملات التي تنظم على مدار العام وترفد بنك الدم بمختلف أنواع فصائل الدم.

ولفت إلى أن هذه الحملات تُمثّل نموذجًا للتضامن الإنساني لمساعدة المحتاجين من المرضى دون تمييز، وتجسد القيم النبيلة التي يتمتّع بها أبناء البحرين.

ومن جانبه، أكّد السيد حميد يوسف رحمة رئيس جمعية النعيم الخيرية، أن الجمعية تفخر بهذه الحملة التي هي مهد انطلاقتها، والتي ستسجّل العام القادم ربع قرن من العطاء، فضل تضافر مختلف المؤسسات في تعزيز العمل المنظم والذي يشكل عامل استدامة لهذه المبادرات الخيرة وتطور عطائها.

الجدير بالذكر أنّ حملة الإمام الحسين للتبرع بالدم استمرّت على مدى يومي الأحد والأثنين (7 و 8 أغسطس 2022) بتنظيم جمعية النعيم الخيرية وبالتنسيق *مع عدد من أجهزة القطاع الصحي في المملكة وعلى وجه الخصوص بنك الدم المركزي*، وذلك في مركز شباب النعيم، وتمّ الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حسب تعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي ل‍فيروس كورونا (كوفيد – 19).