شاهد.. أمير المنطقة الشرقية يعلن موعد تشغيل منفذ سلوى بكامل طاقته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم، إن منفذ سلوى سيكون جاهزا بكامل طاقته الاستيعابية قبل كأس العالم.
وأكد أمير المنطقة الشرقية في تصريحان لـ الإخبارية، أن المملكة في أتم استعداد لاستقبال ضيوفها والعابرين عبر المنفذ.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنفذ سلوي الجديد بين قطر والمملكة تعادل 5 أضعاف المنفذ القديم الذي لم تكن يتجاوز طاقته الاستيعابية 1800 مركبة للمغادرين، و1800 مركبة للقادمين.
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