محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بعد ساعات من رحيل الدكتورة عفاف فلمبان في بحر جدة، لقي الدكتور حسين محمد الحبشي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، حتفه أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في جدة.تفاصيل الحادث:
وكان الدكتور حسين محمد الحبشي في رحلة برفقة أسرته أثناء وقوع الحادثة، ورأى نجله ينازع الموت غرقًا في البحر ليقفز لإنقاذ فلذة كبده ونجح في ذلك غير أنه فشل في الخروج، إذ جرفته الأمواج إلى الأعماق ليلفظ أنفاسه غرقًا.
وأشارت المعلومات إلى أن الواقعة حدثت السبت الماضي.الكلية تنعى حسين محمد الحبشي:
ونعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة فقيدها الدكتور الحبشي، وقالت: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعزية والمواساة في فقيد القسم، فضيلة الدكتور حسين بن محمد الحبشي، الذي وافته المنية غرقًا.
وأوضحت الكلية في بيان صحفي أن الحبشي أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى توفي يوم السبت 8/ 1/ 1444هـ.
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والتحق الفقيد بالعمل أكاديميًّا في الكلية عام 1441هـ، وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1438هـ في تخصص الفقه من جامعة أم القرى، وكان ممن عُرف بالتربية والنصح لطلابه والتفاني والإيثار في عمله.
وتمت الصلاة عليه بالحرم المكي ودفن بمقبرة الشهداء بالشرائع.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة دكتورة .. وفاة أكاديمي أنقذ ابنه من الغرق فابتلعه بحر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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