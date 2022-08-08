︎ .





القدس المحتلة 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان واعتقل فلسطينياً ونجليه من عائلة المحتسب.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد أبو هدوان أثناء وجوده قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.

//انتهى//

23:05ت م

0152 القدس المحتلة 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واساعتقل جيش الاحتلال الغاشم مساء اليوم أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان واعتقل فلسطينياً ونجليه من عائلة المحتسب.كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد أبو هدوان أثناء وجوده قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.//انتهى//23:05ت م0152 www.spa.gov.sa/2375451 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بالقدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.