أرقام قياسية لـ”الأخضر” بعد التتويج بذهب كأس العرب للشباب

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نجح المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، في تحقيق إنجاز جديد، بعد التتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تتويج الأخضر الشاب تحت 20 عامًا، بلقب كأس العرب للشباب عقب الفوز على نظيره المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتألق المنتخب السعودي بشكل لافت خلال منافسات النسخة الأخيرة من البطولة وحقق عددا من الأرقام القياسية في مشواره حتى تتويجه بذهب الكأس، يستعرضها “سبورت 24” كالتالي:

الأكثر تتويجا

انفرد “الأخضر” بقائمة الأكثر تتويجًا بكأس العرب للشباب، حيث توج بأول ألقابه في النسخة الثانية (الجزائر 1985)، على حساب نظيره الجزائري، وجاء اللقب الثاني في النسخة السابعة (مصر 2021)، وتوج “الأخضر” على حساب الجزائر.

وتفوق المنتخب الوطني السعودي على المنتخب المغربي تحت 20 عامًا، الذي يملك لقبين، حصدهم في النسخة الثالثة (العراق 1989)، على حساب العراق، والنسخة الرابعة (المغرب 2011)، عندما فاز على الأخضر في النهائي.

الأكثر وصولاً للنهائي

وكسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا الرقم المُسجل باسمه كأكثر المنتخبات وصولاً لنهائي البطولة ليصعد للمرة السادسة بعد نسخ: 1983، 1985، 2011، 2012، 2021 و2022.

وتوّج المنتخب الوطني مرتين بلقب كأس العرب تحت 20 عامًا في نسختي 1985 و2021، فيما حل وصيفًا في ثلاث نسخ: 1983، 2011 و 2012.

التأهل دون خسارة

وتُعد هذه هي المرة الرابعة التي يتأهل بها المنتخب الوطني تحت 20 عامًا إلى نهائي المسابقة دون تلقي أي هزيمة بالبطولة بعد نسخ 1985 و2011 و 2012.

الانتصار الأكبر

كتب لاعبو المنتخب الوطني تحت 20 عامًا الانتصار الأكبر بالمسابقة باسمهم بعد الفوز بخماسية أمام المنتخب الفلسطيني؛ إذ كانت أكبر نتيجة بالبطولة مُسجلة باسم المنتخب التونسي حين فاز برباعية نظيفة أمام نظيره المغربي في نسخة 2020.

عام بلا هزيمة

وواصل الأخضر تحقيق الانتصارات بكأس العرب تحت 20 عامًا؛ إذ لم يُهزم في آخر 8 مباريات خاضها بالبطولة، فكانت آخر هزيمة له يوم 27 يونيو 2021 حين تلقى هزيمة من نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

الجوائز الفردية

وإلى جانب التتويج بالبطولة، حصل لاعبي الأخضر المهاجم عبدالله رديف على جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، كما فاز مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب في المسابقة.

وخلال مشوارهم في البطولة، توج مصعب الجوير بنجم مباراة المنتخب أمام فلسطين، والحارس أسامة المرمش على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليمن، وعبدالله رديف في مباراة العراق بدور المجموعات.



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Source akhbaar24

