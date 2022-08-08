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كشف نادي الهلال بأن الفريق سيخوض لقاء ودي أمام نادي نوتنجهام فورست يوم 12 أغسطس الجاري استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. كما أعلن الهلال عن خوض مباراتين وديتين بعد العودة إلى الرياض من معسكر برمنجهام بإنجلترا. وسيواجه الهلال نظيره نادي الشعلة يوم الثلاثاء 16 أغسطس ومنافسه نادي الباطن يوم 19 أغسطس في مقر النادي في العاصمة الرياض. وكان الهلال قد فاز على ألميريا الإسباني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التجريبية الأولى بمعسكر الفريق في برمنجهام. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال يعلن مواجهة نوتنجهام فورست ويكشف عن وديتين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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