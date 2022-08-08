بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم تطلق النار على الصيادين غرب غزة

︎ . المناطق_واس أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني الغاشم مساء اليوم نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة، فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملين شمال غرب محافظة غزة. يشار إلى أن زوارق الاحتلال تلاحق بشكل يومي الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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