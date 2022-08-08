“تعليم الرياض” تبدأ أعمال النظافة للمدارس استعداداً للعام الدراسي 1444هـ (صور)

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بدأت الخدمات المساندة في تعليم الرياض، اليوم (الاثنين)، أعمال النظافة للمدارس استعداداً لانطلاقة جادة للعام الدراسي 1444هـ. وقدمت تعليم الرياض الشكر والامتنان لمديري مكاتب التعليم والمدارس “البنين والبنات”؛ لحرصهم على الاستعدادات للعام الدراسي القادم. وأظهرت صور عدداً من الأشخاص يقومون بتجهيز الفصول الدراسية، والساحات الخارجية في إحدى المدارس. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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