إنارة قابل نجران تنتظر الخطة والجدول الزمني

فيما ينتظر أهالي حي القابل بمنطقة نجران الانتهاء من مشروع إنارة الحي، أوضحت أمانة المنطقة لـ «دوت الخليج» أنه جاري العمل بالمشروع، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال ضمن الخطة والجدول الزمني للمشروع.

ينفذ ببطء

ويرى الأهالي أن العمل ينفذ بشكل بطيء من خلال طول الفترة الزمنية بين الحفر ووضع القواعد الخرسانية وما بين تركيب الأعمدة وتشغيل الإنارة، وأن المشروع مضى عليه حتى الآن 3 سنوات تقريبًا، مطالبين بتكثيف العمل على إنهاء المشروع وإنارة الحي الذي يضم العديد من القرى التي تعيش في الظلام الدامس.

ويقول علي بالحارث إن العمل في مشروع إنارة طريق حي القابل ينفذ بشكل بطيء جدًا على مراحل ما بين كل مرحلة وأخرى فترة زمنية طويلة من خلال عملية الحفر ووضع القواعد الخرسانية مرورًا بتركيب أعمدة الإنارة، حيث جرى اكتمال إنارة نصف الطريق بينما المنتصف الآخر مازالت أعمدة قائمة ولكن دون إنارة.

إنارة جزئية

ويضيف المواطن منصور آل عبلان أن الشركة المنفذة للمشروع ركبت بعض القواعد وبعض الأعمدة والفوانيس لمدة قاربت عامها الثالث دون أن يتم توصيلها بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى ترك الكيابل الأرضية دون تمديدات، وتم الرفع أكثر من بلاغ للأمانة، بينما تم إكمال جزء بسيط من بداية الحي وتشغيل الإنارة فيه وترك باقي الأعمدة دون أن يتم إيصالها بالتيار الكهربائي أو إكمال باقي العمل، كما أن القواعد الخرسانية ملقاة في أطراف الحي، والبعض تم تركيب عليها أعمدة بدون فوانيس، حتى أن هناك قواعد خرسانية وضعت في الأرض ولم تركب عليها أعمدة حتى الآن.