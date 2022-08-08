جازان.. القبض على 5 من مروجي المخدرات

من جهتها، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بجازان، على مواطن بحوزته 80 كيلوجراما من مادة القات المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بجازان أيضا، بحوزته 4.2 كجم من مادة الهيروين المخدر. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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