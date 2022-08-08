وتفقد أمير الشرقية قسم الركاب بالمنفذ الجديد، والذي أكد خلال زيارته أن المنفذ سيلعب دورا حيويا في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إضافة لدوره في دعم حجم التبادل التجاري، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
ويعد منفذ سلوى من أهم المنافذ الحدودية بالمملكة، ويشهد تبادل البضائع وعبور الأفراد بين السعودية وقطر. وتزداد أهميته حاليا مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر المقبل حيث سيكون حلقة هامة لعبور المسافرين من شتى أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إنطلاق كأس العالم بقطر.. بدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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