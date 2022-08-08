قبل إنطلاق كأس العالم بقطر.. بدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى

افتتح أمس منفذ سلوى الجديد، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وشهد أمير المنطقة، التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، الذي يربط السعودية مع قطر، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وما إن وصل أمير المنطقة الشرقية للمنفذ، حتى استمع لشرح مفصل للمنفذ الجديد وما يقدمه من خدمات، بجانب المشاريع التطويرية التي تعمل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لرفع الطاقة الاستيعابية.

وتفقد أمير الشرقية قسم الركاب بالمنفذ الجديد، والذي أكد خلال زيارته أن المنفذ سيلعب دورا حيويا في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إضافة لدوره في دعم حجم التبادل التجاري، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ويعد منفذ سلوى من أهم المنافذ الحدودية بالمملكة، ويشهد تبادل البضائع وعبور الأفراد بين السعودية وقطر. وتزداد أهميته حاليا مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر المقبل حيث سيكون حلقة هامة لعبور المسافرين من شتى أنحاء العالم.