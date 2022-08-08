شكرا لقرائتكم خبر صيف أبها 2022 يبهر زواره بعروض الضوء والفلكلور الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحزمة من الفعاليات الجديدة، كالألعاب النارية والعروض الشعبية بمشاركة فرقة النماص الشعبية، لتقديم أفضل عروض الضوء والفنون الاستعراضية يستقبل مهرجان صيف أبها 2022 زواره.

ويقدم العديد من العروض والبرامج الترفيهية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة والمقامة في «سما أبها» خلال الفترة من 28 يوليو إلى 24 سبتمبر المقبل، تحت شعار «فوق الجبال».

كما يقدم المهرجان الذي تفتح أبوابه كل يوم أمام زواره من الرابعة مساء وحتى الـ12 منتصف الليل، خبايا القرية السحرية، والعروض الموسيقية الطربية الرائعة على المسرح الأزرق، وتذوق أشهى النكهات المحلية والعالمية التي يقدمها طهاة سعوديون وعالميون شاركوا من مختلف دول العالم ليستعرضوا إبداعاتهم في منطقة «ميفانا».

ويجد الزائر للمهرجان احتياجاته خلال تجوله في منطقة السوق والبيع بالتجزئة التي يعرض من خلالها المصممون السعوديون أبرز العلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب منطقة الكرنفال والمغامرات التي تدمج بين التقليد والابتكار وإتاحة تجربة ترفيهية فريدة بمهرجان يجمع كل ما هو مميز ورائع.

وهيأ المهرجان منطقة مفتوحة للأطفال يقضون فيها أمتع أوقاتهم بين قلعة القفز وورش العمل والتعليم الترفيهي والسينما والأنشطة الترفيهية المختلفة التي خصصت للأطفال دون سن التاسعة، حيث يشرف طاقم عمل مؤهل عليهم ويحرص على إيجاد بيئة مثالية لتحقيق سعادتهم، إضافة إلى أن المسرح الأزرق يستضيف عددا من الفنانين والمطربين في حفلات موسيقية طربية، ويقدم أيضا مجموعة من فناني الفلكلور الشعبي فنونا متنوعة من تراث المنطقة ويروون قصصا مميزة وتجارب عظيمة ضمن عادات وتقاليد السكان والدول المجاورة، تمزج بين الفنون القديمة والمعاصرة.

منطقة الطهاة والمطابخ العالمية:

