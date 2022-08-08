تسجيل مخالفات نظامية على مقاولي المباني بالطائف

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وأوضحت الأمانة أن أكثر من 70 فرقة ميدانية تابعة لوكالة الخدمات البلديات الفرعية نفذت أعمال الرقابة وفق برنامج دوري للرقابة المستمرة، ورصدت الفرق مخالفات نظامية على مقاولي المباني تتعلق بوضع مواد البناء خارج منطقة العمل، وعدم الالتزام بتسوير الموقع، إضافة إلى عدم وجود حاويات مخصصة للنفايات الصلبة، وعدم وضع لوحة توضح معلومات رخصة البناء والمالك والمقاول.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية للحد من مخلفات البناء والحفريات بجولات مكثفة تنفذها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المباني قيد الإنشاء والمباني الجاري إعادة ترميمها والمخططات الجديدة، ومراقبة امتثالها للاشتراطات الخاصة بمناطق العمل، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.وأوضحت الأمانة أن أكثر من 70 فرقة ميدانية تابعة لوكالة الخدمات البلديات الفرعية نفذت أعمال الرقابة وفق برنامج دوري للرقابة المستمرة، ورصدت الفرق مخالفات نظامية على مقاولي المباني تتعلق بوضع مواد البناء خارج منطقة العمل، وعدم الالتزام بتسوير الموقع، إضافة إلى عدم وجود حاويات مخصصة للنفايات الصلبة، وعدم وضع لوحة توضح معلومات رخصة البناء والمالك والمقاول.

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