رصد 1496 مخالفة للمباني بأحياء جدة

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وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 1,261 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، مضيفة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى ترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة محافظة جدة مخالفات المباني خلال شهر يوليو الماضي، البالغة 1,496 مخالفة في عدد من الأحياء.وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 1,261 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، مضيفة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى ترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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