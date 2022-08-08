إعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة، برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية. وتضمن التشكيل عضو اللجنة التنفيذية المحامي أنس الزامل (عضوا)، وعضو اللجنة التنفيذية المحامي الدكتور لؤي العكاس (عضوا احتياطيا)، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين (مقررا). وتتولى اللجنة استقبال ورصد ومتابعة المخالفات الواردة على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهة الاختصاص. وتتولى اللجنة استقبال ورصد ومتابعة المخالفات الواردة على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهة الاختصاص. يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الهيئة في خطتها الاستراتيجية الخمسية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال وتعزيز اقتصاديات المهنة والحد من هدر عوائدها.

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