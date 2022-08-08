شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.