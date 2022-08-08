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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع مستوى التنافسية الإيجابية وتطوير الموظفين وتحسين إنتاجيتهم، احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس بالجهات الحائزة على أعلى النسب في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي لعام 2021، في حفل أقيم برعاية الوزير المهندس أحمد الراجحي، وبحضور عدد من ممثلي الجهات.

وتضمن الحفل تكريم 9 جهات حصلت على أعلى نسب الارتباط الوظيفي، موزعة على 3 فئات، حيث فاز مركز برنامج التحول الوطني بالمركز الأول في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، وفي المركز الثاني الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفي الثالث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفي فئة الوزارات جاءت وزارة الرياضة أولا، ووزارة التجارة ثانيا، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ثالثا، وفي فئة الجهات التعليمية ذهب المركز الأول لصالح معهد الإدارة العامة، فيما جاءت جامعة المجمعة في المركز الثاني والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المركز الثالث.

ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي إلى رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات وتطوير الموظفين وتحسين إنتاجيتهم وتطوير بيئة العمل وإعداد خطط تحسينية وتوصيات، وهو أحد مخرجات مبادرة بيئة عمل محفزة المرتبطة بهدف (تحسين إنتاجية موظفي الحكومة) أحد أهداف رؤية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني.

وخلال الحفل ألقى نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح القريشي كلمة عبر فيها عن أهمية الارتباط الوظيفي في رفع إنتاجية الموظفين، كما أكد على اهتمام برنامج التحول الوطني بأهمية الارتباط الوظيفي في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل المتواصل والمراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأثر واستدامته.

الجهات الفائزة

فئة المؤسسات

الأول: مركز برنامج التحول الوطني

الثاني: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الثالث: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

فئة الوزارات

الأول: وزارة الرياضة

الثاني: وزارة التجارة

الثالث: وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الجهات التعليمية

الأول: معهد الإدارة العامة

الثاني: جامعة المجمعة

الثالث: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة