جامعة نايف تستعرض طرق حماية المنشآت المهمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس في العاصمة الرومانية بوخارست فعاليات الحلقة العلمية حول طرق وأساليب حماية المنشآت المهمة التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الحرس الجمهوري الروماني، وتستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري، بمشاركة متخصصين من 6 دول عربية، هي: الأردن، السعودية، السودان، جيبوتي، المغرب، موريتانيا. وبين وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش في افتتاح الحلقة العلمية أن الجامعة تطمح في نجاح أعمال الحلقة العلمية بما يحقق التطلعات المشتركة نحو حماية المنشآت المهمة والحيوية، ويطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحلقة تقام في إطار التعاون بين الجامعة والحرس الجمهوري الروماني وفق التفاهمات الموقعة عام 2021، مقدما شكره لقيادة الحرس على حسن التنظيم والاستضافة الكريمة، وللقطاعات الأمنية العربية المشاركة. أهداف الحلقة العلمية:





تعريف المشاركين بتقسيم المنشآت المهمة وأنواعها وإجراءات الأمن الخاصة بكل منشأة.



دور التخطيط في عملية تأمين المنشأة.



أنواع خطط التأمين المتبعة دوليا.



الاطلاع على الوسائل التقنية المستحدثة لتأمين المنشآت.



دور غرف العمليات والتحكم في إدارة أمن المنشآت.



مستويات دوائر الأمن والحماية التي تحتاج إليها.



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