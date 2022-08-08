تخريج 103 متدربات كأول دفعة بأكاديمية مطوري آبل النسائية

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وبدأت الأكاديمية التي تعد الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول أكاديمية نسائية في العالم، على إثر الشراكة التي أسستها زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018؛ والتي نتج عنها العديد من المبادرات النوعية، من ضمنها تأسيس هذه الأكاديمية.وجرت مراسم تخريج المتدربات في حفل أُقيم، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب رئيس شركة أبل لعمليات أوروبا كاثي كيرني، وجمع من المختصين.
وعبر رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، عن الشكر للشركاء في آبل لاختيارهم الرياض مركزا لبناء القدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه بالأثر الكبير الذي تحدثه التقنية في اقتصاد المملكة كأكبر سوق للتقنية في المنطقة بحجم تجاوز 40 مليار دولار، والسوق الأكبر من حيث احتضان المواهب الرقمية الذين تجاوز عددهم 318 ألفا.
يذكر أن الأكاديمية أعلنت عن تمديد فترة التسجيل لجميع الراغبات للانضمام للبرنامج الأكاديمي عبر الرابط المخصص.
من أهداف أكاديمية أبل في المملكة:
- تخريج 600 امرأة سنويا في مجال التقنية
- تعزيز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل
- دعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ10 المقبلة
عدد الراغبات بالالتحاق بالأكاديمية:
- 45 ألف متقدمة خلال فترتي التسجيل للبرنامجين الأول و الثاني ، ينتمن لـ 40 جنسية من 118 خلفية تعليمية
- تتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 63 عاما
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