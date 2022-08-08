مؤسسة فاروق حسنى تعلن فتح باب التقدم لجوائز الفنون لعام 2023

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، عن فتح باب التقدم لجوائز الفنون، فى دورتها الرابعة لعام 2023، وذلك بداية من الأول من سبتمبر، في أفرع الفنون الآتية: التصوير «الرسم» – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلى – التصوير الفوتوغرافي، وذلك عبر موقعها الرسمى.

مسابقة التصوير «الرسم»

تبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الأعضاء: ‏‎الأستاذة الدكتورة عليه عبد الهادى – عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقاً، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث – جامعة حلوان سابقاً، والأستاذ الدكتور حسين الشابورى – فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى، الفنان التشكيلى الكبير محمد عبله، والفنان التشكيلى سمير فؤاد، الفنان الدكتور أحمد رجب صقر –عميد كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا الأسبق.

مسابقة العمارة

تبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الأعضاء، الأستاذة الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، المهندس الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق، المهندس الإستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، المهندس المعماري حمدى السطوحى إستشاري تصميم مباني عامة و خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية، والمهندس المعماري حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

مسابقة النحت

تبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الأعضاء: الفنان الدكتور محمد العلاوى، وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق، وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الفنان الأستاذ ناجى فريد – فنان تشكيلي ونحات، والفنان الدكتور عصام درويش – أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية – جامعة حلوان، الفنانة الدكتورة مروة يوسف – رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان سابقاً، الفنان إيهاب اللبان – فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون وزارة الثقافة.

مسابقة النقد الفني التشكيلي

تبلغ قيمة الجائزة ستون ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الأعضاء: الأستاذ الدكتور سعيد توفيق – أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة كلية الآداب – جامعة القاهرة، ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الاداب – جامعة القاهرة سابقاً و أمين عام المجلس الأعلى للثقافة – سابقاً، الأستاذة الدكتورة أمل نصر – أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور هانى أبو الحسن – أستاذ دكتور – كلية الاداب جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور طارق عبد العزيز – كاتب و ناقد تشكيلي، الناقدة الأستاذة فاطمة على – كاتبة و ناقدة تشكيلية.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

تبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الأعضاء: الفنان الكبير أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائى، الأستاذ الدكتور أشرف رضا – أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان. الفنان أيمن لطفي – مصور فوتوغرافى، الفنان عماد عبد الهادى – مصور فوتوغرافى، الفنان أيمن نصار – مصور فوتوغرافي.