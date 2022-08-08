اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح حج موسم هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح حج موسم هذا العام 1443 هـ.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة و لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار