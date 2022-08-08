بالفيديو .. صاحب مكتب استقدام يكشف مفاجأة : الطبخ ورعاية الأطفال ليست من مهام العاملة المنزلية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف صاحب مكتب استقدام أن العاملة المنزلية مكلفة بعمل محدد وغير ملزمة بالطبخ أو رعاية الأطفال. وقال في حديثه لقناة الإخبارية أن العاملة المنزلة يتمثل عملها في الأعمال المنزلية فقط مثل التنظيف وكي الملابس والغسيل وإلى آخره. وأضاف أن من حق العاملة أن تقول : “أنا لا أطبخ وأنا لست مسؤولة عن تربية أبناءك” ، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام تواجه مثل هذه المشاكل من المستفيدين لعدم رغبة الخدم في طاعتهم في القيام بتربية الأطفال ورعايتهم والطبخ في المنزل. أخبار قد تهمك

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