شكرا لقرائتكم خبر عن النصر في كارثة.. سيناريو محمد أبو جبل يتكرر من جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في الوقت الحالى أزمة كبرى وكارثة حيث يتكرر سيناريو الحارس محمد ابو جبل وهذه المرة مع صفقة جديدة.

وكان محمد أبو جبل قد وقع على عقود انضمام إلى صفوف فريق النصر في شهر يناير الماضي عقد انتهاء عقده مع الزمالك، على أن ينضم إلى صفوف العالمى في الموسم الكروى الجديد 2022-2023، ولكن إدارة العالمى تراجعت عن الصفقة بعد التعاقد مع ديفيد أوسبينا، وفشلت إدارة النصر السعودي برئاسة آل معمر في التخلص منها بشكل ودي.

سيناريو أبو جبل يتكرر من جديد

وبحسب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي حيث قال عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"نادي كبير حاليًا متورط بالتعاقد مع محترف كبير، وفي الوقت الحالى لا يعرف كيف يتخلص منه".

وأضاف:"هذا الفريق يخشي في الوقت الحالى أن ينكشف المقلب الذي وقع فيه".

وأشار الإعلامي أن إدارة النادي قرروا الانتظار في الوقت الحالى من أجل أن نزول تلك الإصابة من اللاعب التي تعرض له وهو يشارك مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن الإعلامي لم يذكر اسم النادي أو اللاعب الإ أن ربطت تقارير صحفية أن الفريق هو النصر السعودي رفقة متوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو.