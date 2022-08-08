عربات ذكية لتسويق التمور بمهرجان عنيزة

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وبين وكيل بلدية عنيزة للخدمات محمد أحمد الحركان أن العربات أتت بعد الاستفادة من تجارب دولية وبالتحديد من دولة هولندا، مشيرا إلى أن ساحة المزاد في المدينة الغذائية تتسع لعشرة آلاف عربة تستوعب العربة الواحدة 700 كجم، حيث سرعت العربات في إنهاء عمليات بيع التمور ونقلها من ساحة المزاد إلى منطقة التصدير سواء الدولي أو الداخلي أو إلى المواقف المخصصة للمشترين الأفراد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهل العربات الذكية المستخدمة بموسم عنيزة «للتمور 43» معاينة التمور ومعرفة أنواعها وجودتها، حيث تتميز العربات بخفة الوزن وسلاسة الانتقال من موقع لآخر دون أن تسبب أي أضرار أو تأخير كونها أحد العوامل المساهمة في جذب المشتري والبائع للسوق.وبين وكيل بلدية عنيزة للخدمات محمد أحمد الحركان أن العربات أتت بعد الاستفادة من تجارب دولية وبالتحديد من دولة هولندا، مشيرا إلى أن ساحة المزاد في المدينة الغذائية تتسع لعشرة آلاف عربة تستوعب العربة الواحدة 700 كجم، حيث سرعت العربات في إنهاء عمليات بيع التمور ونقلها من ساحة المزاد إلى منطقة التصدير سواء الدولي أو الداخلي أو إلى المواقف المخصصة للمشترين الأفراد.

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