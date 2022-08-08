إعداد وتطوير طلاب نخبة مسك في برنامج أكسفورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بكل حماس و رغبة في التطوير ، بدأ طلاب برنامج «نخبة» التابع لمؤسسة «مسك» إجازتهم الصيفية في برنامج أكسفورد الصيفي على مدى أسبوعين من الدروس التعليمية والأنشطة والرحلات التطويرية، والتي تعد أحد أهم مراحل برنامج نخبة للإعداد لنخبة الجامعات.

وكانت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أعلنت في مايو الماضي عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات، بعد رحلة تنافس خاضها الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي، حيث كشفت المؤسسة عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، بدأت بتعبئة نموذج التقديم وانتهت بالمقابلة الشخصية، وذلك من أجل ضمان حصول الطلبة الأكثر جدارة على فرصة الإعداد للقبول والدراسة في نخبة جامعات العالم.

ويأتي البرنامج الذي يمتد لعامين ونصف بمهمة واضحة تتمثل في إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي، للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم، في حين يقدم هذا الجهد من خلال العمل على 4 محاور، هي: التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، التدريب على اختبارات القبول المعيارية، استشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات.

ما طبيعة عمل »مسك«؟







تمكين الطلبة من مختلف الجوانب العملية والمهارية.



تأهيلهم للقبول في أفضل جامعات العالم.



البرنامج استقبل الدفعة الخامسة منذ انطلاقته.



أهم الجامعات والكليات المرشحة:





جامعة هارفار



جامعة ستانفورد



جامعة ييل



معهد ماساتشوستس للتقنية MIT



جامعة جونز هوبكنز



جامعة براون



معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech



جامعة كولومبيا



جامعة كورنيل



جامعة بنسلفانيا



الدفعة الخامسة:





قبول 400 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة



تم تخريج دفعتين من البرنامج بما يزيد عن 250 خريجا



الخريجون قبلوا في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم



برنامج الإعداد لنخبة الجامعات: