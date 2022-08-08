شكرا لقرائتكم خبر إعداد وتطوير طلاب نخبة مسك في برنامج أكسفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أعلنت في مايو الماضي عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات، بعد رحلة تنافس خاضها الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي، حيث كشفت المؤسسة عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، بدأت بتعبئة نموذج التقديم وانتهت بالمقابلة الشخصية، وذلك من أجل ضمان حصول الطلبة الأكثر جدارة على فرصة الإعداد للقبول والدراسة في نخبة جامعات العالم.ويأتي البرنامج الذي يمتد لعامين ونصف بمهمة واضحة تتمثل في إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي، للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم، في حين يقدم هذا الجهد من خلال العمل على 4 محاور، هي: التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، التدريب على اختبارات القبول المعيارية، استشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات.
ما طبيعة عمل »مسك«؟
- تمكين الطلبة من مختلف الجوانب العملية والمهارية.
- تأهيلهم للقبول في أفضل جامعات العالم.
- البرنامج استقبل الدفعة الخامسة منذ انطلاقته.
أهم الجامعات والكليات المرشحة:
- جامعة هارفار
- جامعة ستانفورد
- جامعة ييل
- معهد ماساتشوستس للتقنية MIT
- جامعة جونز هوبكنز
- جامعة براون
- معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech
- جامعة كولومبيا
- جامعة كورنيل
- جامعة بنسلفانيا
الدفعة الخامسة:
- قبول 400 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة
- تم تخريج دفعتين من البرنامج بما يزيد عن 250 خريجا
- الخريجون قبلوا في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم
برنامج الإعداد لنخبة الجامعات:
- واحد من سلسلة برامج ينظمها مسار مسك القادة
- الهدف بناء القدرات وإطلاق الطاقات
- إعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي
- تدريبهم ليكونوا قادة وعلماء ومبدعين في مختلف المجالات
كانت هذه تفاصيل خبر إعداد وتطوير طلاب نخبة مسك
في برنامج أكسفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.