شاهد | تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسرحيتين عن ماجد عبدالله ويوسف الثنيان.. ويكشف موعد عرضهما

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن الاستعداد لإنتاج مسرحيتين عن لاعب المنتخب وفريق النصر السابق ماجد عبدالله ولاعب المنتخب وفريق الهلال السابق يوسف الثنيان.

وقال ، خلال لقاء له مع برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه سيتم إنتاج مسرحية عن ماجد عبدالله باسم “السهم الملتهب”، ومسرحية عن يوسف الثنيان باسم “الفيلسوف”.

وأشار إلى أنه سيتم عرض المسرحيتين في الرياض، في الربع الأول من العام المقبل، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ لإنتاج مسرحيات عن لاعبين كرة قدم.

ولفت إلى أنه يتم العمل على سيناريو المسرحيتين بتعاون فريق سعودي وعربي وبريطاني.