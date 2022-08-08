شاهد.. شقيق المتوفين في وادي الجربوع في الحناكية يروي قصة نجاته من الغرق ووفاة إخوته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

روى شقيق المتوفين في وادي الجربوع في الحناكية قصة نجاته من الغرق ووفاة إخوته.

وقال في تصريحات لـ “الإخبارية” إنه تفاجأ أن المياه جرتهم، متابعا: “كنت قريب منهم، وغرقنا، لكن أنا قعدت أسبح”.

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من جانبه قال عم الضحايا ـ رحمهم الله ـ إن المتوفين تفاجأوا بانزلاق في التربة بسبب غزارة الأمطار، ما أدى إلى موتهم بهذه الشكل.

وغرق 6 من الشبان ، في وادي الجربوع في مركز النخيل التابع لـمحافظة الحناكية، وقام الدفاع المدني بإنقاذ شابين وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وهما في حالة حرجة.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بشكل مستمر، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصة في هذه الأيام التي تشهد أمطارا صيفية متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة غير متوقعة.