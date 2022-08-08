في أسبوع.. «1.1 مليار ريال» تدخل السوق السعودي من الأجانب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مجموعة تداول السعودية ، أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب (الفرق بين إجمالي مشترياتهم ومبيعاتهم) خلال الأسبوع الماضي تجاوز 1.1 مليار ريال، إذ بلغت قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية نحو 5.15 مليار ريال، فيما بلغت مبيعاتهم الإجمالية نحو 4.04 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير، فإن صافي مشتريات الأفراد السعوديين بلغ 394.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشترياتهم نحو 27.81 مليار ريال، أما مبيعاتهم الإجمالية فبلغت 27.41 مليار ريال، أما المؤسسات فبلغ صافي مبيعاتها نحو 1.51 مليار ريال، كان نصيب المشتريات الإجمالية منها 2.75 مليار ريال، والمبيعات 27.41 مليار ريال.

أما المستثمرون الخليجيون فبلغ صافي مشترياتهم نحو 11.66 مليون ريال، بعد أن بلغت قيمة مشترياتهم الإجمالية 217.89 مليون ريال، مقارنة بمبيعات قيمتها 206.23 مليون ريال.

وبينت «تداول»، أن المستثمرين السعوديين الأفراد يمتلكون نحو 1.23% من الأسهم المصدرة بما يعادل 5.79% من الأسهم الحرة، فيما يمتلك كبار المستثمرين الأفراد نحو 10.02% من الأسهم الحرة بما يعادل 2.11% من الأسهم المصدرة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم جلسته اليوم (الإثنين) على ارتفاع بنسبة 0.7% مغلقاً عند 12297 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال، وسجل سهم «مبكو» أعلى إغلاق منذ الإدراج، فيما ارتفع سهم «صادرات» بالنسبة القصوى.

وشهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق تداولات بلغت نحو 7.8 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 367 مليون ريال، تمت عن طريق 9508 صفقات.