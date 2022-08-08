شاهد : انخفاض الصفقات السكنية في حي الملقا بالرياض 42% .. والكشف عن سعر المتر

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مذيع قناة الإخبارية عن تراجع الصفقات السكنية في حي الملقا.

وقال مذيع القناة : سجل حي الملقا تراجعا في قيمة صفقات منفذة على 4 قطع سكنية نسبته 42% من قيمتها عن العام الماضي. حيث لم يتجاوز سعر المتر 3483 ريال.

وأضاف، الجدير بالذكر أن نفس القطع سجل بيعها العام الماضي 6 آلاف ريال للمتر المربع.