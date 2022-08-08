بورصة تونس تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس “توناندكس” تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.09%، ليصل عند 7756.56 نقطة. وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركات، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.

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