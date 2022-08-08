«نفاق الغرب».. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على دعم أوكرانيا للعدوان الإسرائيلي على غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على إعلان دعم أوكرانيا لـ العدوان الإسرائيلي الذي شهدته غزة خلال الأيام الماضية، وأسفر عن استشهاد أكثر من 40 شخصا، بينما أصيب المئات من الأطفال والنساء، والشباب والشيوخ.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين”.

وأعلنت أوكرانيا، أمس، عن تضامنها مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي بدأ من عصر يوم الجمعة الماضي.

‏وحسب موقع “I24″، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في هذه المعركة.

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وتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.