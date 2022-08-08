تعرف على جدول مباريات العدالة في الدور الأول من دوري المحترفين

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الأول من الموسم المقبل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن جدول المباريات الدور الأول من الجولة الأولى إلى الجولة 15. ويفتتح نادي العدالة مبارياته بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس المقبل. وجاء جدول مباريات العدالة بالدور الأول من دوري المحترفين كالتالي:

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