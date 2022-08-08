رعاية المسنات بالرياض تدرب “55” من نزيلاتها على صناعة النسيج والإكليرك

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نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأسبوعين الماضية ثلاثة محاضرات وورش عمل تدريبية وفنية استهدفت فيها “55” مستفيدة من نزيلات الدار المشمولات بالرعاية.

اولى البرامج كانت ورشة عمل عن ” صناعة النسيج ” تعرفت فيها المتدربات على مصادر النسيج وكيفية اختيار انواعه مع التطبيق العملي لمراحل صناعته وطريقة استخدام ادواته كما نفذت الدار مبادرة أخري بعنوان “أزرع اثر ” وتضمنت مسابقات وورشة فنية لتدريب النزيلات على طرق “سكب الاكليرك” وبرنامج تثقيفي بعنوان “في الحركة بركة ” احتوى على ثلاثة محاضرات عن “اهمية العلاج الطبيعي والأبهر واللفافة الأخمصية ” وصاحب المحاضرات العروض المرئية وتوزيع المطبوعات التثقيفية .

اقيمت البرامج والمحاضرات الثلاث داخل مبنى الدار وخارجها بالتعاون مع مؤسسة العنود الخيرية و تحت اشراف الكادر الاجتماعي والنفسي العامل مع النزيلات .

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Source almnatiq

