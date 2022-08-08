لاعب إنتر ميلان السابق يدخل حسابات النصر

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كشفت تقارير عن دخول لاعب جديد ضمن حسابات نادي النصر لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبات لاعب إنتر ميلان وروما السابق، آدم ليايتش أحد أهداف رودي جارسيا مدرب النصر الجديد وفقًا لـ”توتو ميركاتو” الإيطالي. ويعد ليايتش الذي يعرف رودي جارسيا إمكانياته جيدًا لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع بشكتاش التركي بنهاية الموسم المنصرم.

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