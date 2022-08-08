بث مباشر.. مباراة النصر وتوريمولينوس الإسباني

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المناطق ـ متابعات

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بعد قليل، نظيره توريمولينوس الإسباني، في مباراة تجريبية رابعة، ضمن معسكره التحضيري الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية.

وتقدم صحيفة المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة النصر وتوريمولينوس، بأعلى جودة فور انطلاقها.

وقال حساب الأصفر في «تويتر» ، إن المباراة التجريبية الرابعة أمام توريمولينوس الإسباني، جاءت بطلب من الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق.

قائمة النصر لمواجهة توريمولينوس

ديفيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبد الله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبد الفتاح آدم، محمد مران، وفينسينت أبو بكر، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى.

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Source almnatiq

