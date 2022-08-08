هل يحق للبنك أو الشركة التمويلية سحب السيارة حال التأخر في السداد؟.. شاهد “محام” يجيب ويكشف شرط وحيد

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رد المحامي عبد الرحمن الربعي على سؤال من أحد الأشخاص مفاده :”هل يحق للبنك أو الشركة التمويلية سحب السيارة إذا كانت إيجار منتهي بالتمليك في حال التأخر في سداد الأقساط لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر . ”
وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” لا يحق للبنك أو الشركة التمويلية سحب السيارة مهما كانت مدة التأخير عن سداد الأقساط حتى إذا وصلت إلى سنة.
وتابع، أيضا حتى إذا كان مكتوب في العقد بند يتيح للشركة أو البنك سحب السيارة إذا تخلف المستأجر عن السداد لا يمكن سحب السيارة.
وأضاف، لا يحق سحب السيارة إلا في حالة واحدة وهي إذا صدر حكم من المحكمة واكتسب القطعية وأحيل إلى محكمة التنفيذ وأصدرت قرار بسحب السيارة، فيكون السحب بواسطة شركات تشرف عليها محكمة التنفيذ.
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Source almnatiq
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