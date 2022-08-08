آل الشيخ يعلن مشاركة فرقة بلاك بينك العالمية في موسم الرياض 2022

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية ستكون واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الرياض 2022.

وأوضح، اليوم (الاثنين)، أن التفاصيل الكاملة حول مشاركة الفرقة العالمية سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وكانت الفرقة أعلنت عبر حسابها الرسمي أن الرياض ستكون ضمن جولتها العالمية في شهر يناير من العام المقبل.



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Source akhbaar24

