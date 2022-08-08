سفير المملكة يستقبل المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

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المناطق_واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، اليوم، وكيلة الأمين العام والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات السياسية الراهنة في المنطقة، إضافة إلى سبل التنسيق والتعاون المشترك في عدد من المجالات المختلفة.
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Source almnatiq
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